Emekli öğretmen 52 gün yoğun bakımda kalan özel gereksinimli kızıyla anılarını kitaplaştırdı

NEVZAT UMUT UZEL - Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Ayşe Ayaz, prematüre olarak dünyaya gelen 3 yaşındaki serebral palsili kızının zorlu tedavi süreçlerini ve yaşadıklarını kitaplaştırdı.

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamında emekli olan Ayaz'ın 4 çocuğundan biri olan İpek, 3 yıl önce prematüre olarak dünyaya geldi.

Doğumdan hemen sonra 10 gün boyunca entübe edilen ve 52 gün yoğun bakımda tedavi edilerek hayata tutunan İpek Ayaz, ayaklarındaki bozukluk nedeniyle 6 aylıkken afo (ayak bileği ve ayak bölgesini desteklemek amacıyla kullanılan ortopedik bir cihaz) kullanmaya başladı.

Fizik tedavisi devam eden kızının sağlığına kavuşması için her türlü fedakarlığı yapan, evinde rehabilitasyon odası oluşturan Ayaz, onunla oyunlar oynayarak hem destek oldu hem de tedavi sürecinde yalnız bırakmadı. Kızının kullandığı afoyla oyun oynamasından, zaman zaman onunla uyumasından etkilenen Ayaz, 3 yıllık süreçte yaşadığı anıları "Arkadaşım Afo" adını verdiği 24 sayfalık kitapta hikayeleştirdi. Kitabı 2 ay önce yayımlanan Ayşe Ayaz, AA muhabirine, kızının tedavi sürecinde kitabı yazmaya karar verdiğini söyledi.

Kızıyla yaşadığı anıları ölümsüzleştirmek istediğini anlatan Ayaz, "Kitapta aslında İpek'in afoyla kurduğu ilişkiyi yazdım. Kitaptaki ana karakterin ismi de İpek. Kızım süreki afo kullanıyor, bazen afosuyla oynuyor bazen de onunla uyuyor. Kitabı çocuk diline indirgeyip yazdım." dedi. Okul öncesi grubunda bu tarz hikaye kitaplarının çok olmadığını belirten Ayaz, "Amacım farkındalık yaratmak. Özel gereksinimli çocuklar zaten ailede kabul görüyor, önemli olan toplumda kabul görmesi ve çocuklarımızın ötekileştirilmemesi. Kitabı öncellikle ailelerin okuması gerekiyor. Burada yazılanları içselleştirip akabinde çocuğuna okuması önemli. Ancak bu şekilde farkındalık yaratabiliriz." diye konuştu.