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        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 31 zanlı hakkında işlem yapıldı

        Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 20:31 Güncelleme: 10.05.2024 - 20:31
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        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 31 zanlı hakkında işlem yapıldı
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        Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3-9 Mayıs tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, 106,58 gram sentetik uyuşturucu, 36,66 gram skunk, 31,89 gram esrar, 6,08 gram eroin ve 397 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 31 şüpheliden 7'si hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu nakletmek", 24'ü hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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