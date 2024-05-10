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        Haberler Gündem Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ailevi sorunları nedeniyle tartıştığı eşi 3 çocuk annesi Hatice E.'yi bıçaklayarak öldüren Mirza Ali E. tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 20:11 Güncelleme: 10.05.2024 - 20:11
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        Eşini bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı
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        Olay, dün saat 17.30 sıralarında Selvilitepe Mahallesi Dolunay Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.

        İddiaya göre Mirza Ali E. ile eşi Hatice E. arasında ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hatice E., eşinin bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayın ardından, katil zanlısı Mirza Ali E., tüfekle havaya ateş etti. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 3 çocuk annesi Hatice E.’nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Hatice E.'nin vefat ettiği haberini alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

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        Cinayet şüphelisi Mirza Ali E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hatice E.’nin cenazesi, polis ve savcının incelemelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliye sevk edilen Mirza Ali E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İfade vermek istemediğini belirten Mirza Ali E.'nin susma hakkını kullandığı öğrenildi.

        Hatice E. ise Turgutlu'da cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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