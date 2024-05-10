Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Selvilitepe Mahallesi Dolunay Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.

İddiaya göre Mirza Ali E. ile eşi Hatice E. arasında ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hatice E., eşinin bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayın ardından, katil zanlısı Mirza Ali E., tüfekle havaya ateş etti. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 3 çocuk annesi Hatice E.’nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Hatice E.'nin vefat ettiği haberini alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.