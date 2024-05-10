Borcu olan kiracısına ulaşamıyordu! Eve girince şok oldu! Bolu'da 15 gündür telefonlarına bakmadığı için polis, itfaiye ve sağlık ekipleriyle Afgan kiracısı Abed E.'nin oturduğu eve giren ev sahibi İbrahim Beyazoğlu boş evle karşılaştı. Kiracısının başına bir iş gelmesinden şüphelendiği için ekiplerle eve geldiğini söyleyen Beyazoğlu, "Bugün polis çağırdım, intihar etmiş olabilir, birisi tarafından öldürülmüş olabilir, bunları hep duyuyoruz haberlerde. Baktık ki firar etmiş. Firara razıyız. Ölmesin de" dedi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 10.05.2024 - 19:30 Güncelleme: 10.05.2024 - 19:30 facebook

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