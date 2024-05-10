Eurostat'ın yakın zamanda yayınladığı istatistiklere göre Yunanistan, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en uzun saatler çalışan işçilere sahip. Ancak uzun çalışmaya karşın maaşları AB'deki meslektaşlarıyla karşılaştırıldığında çok düşük.

2023 verilerine göre AB'de çalışan kişilerin yüzde 7,1'i asıl işlerinde uzun saatler çalışıyor. Uzun çalışma saatleri, genellikle haftada 49 saat veya daha fazlasını işyerinde harcayan çalışanları ifade ediyor.

AB ülkeleri arasında en yüksek uzun çalışma saatine sahip işçi payı yüzde 11,6 ile Yunanistan'da görülürken onu (yüzde 10,4 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve yüzde 10,1 ile Fransa takip etti. En düşük oranlar ise yüzde 0,4 ile Bulgaristan ve yüzde 1,1 ile Litvanya ve Letonya’nın oldu.

REKLAM Türkiye ise araştırmada AB'nin en son sırasındaki ülke olan Yunanistan'ı da katladı. Eurostat verilerine göre Türkiye, uzun çalışma saatlerine sahip çalışan oranında yüzde 27.2 ile ilk sırada yer aldı. Yani iş-yaşam dengesinin de ölçüldüğü verilere göre, Türkiye'de çalışanların yaklaşık yüzde 27'sinden fazlası haftada ortalama 49 saatin üzerinde çalışıyor. Eurostat verilerine göre aynı endekste AB ortalaması ise yüzde 7.1 olarak görülüyor. ÇALIŞMA SAATLERİNDE DE ÜST SIRALARDA Uluslararası Çalışma Örgütü'nün raporuna göre haftalık çalışma saatlerinin en uzun olduğu ülke 50,9 saat ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olurken onu 46,7 saat ile Hindistan ve 46,1 saat ile Çin izliyor.

Verilere göre OECD üyesi ülkelerin haftalık ortalama çalışma süresi 37 saat olurken Avrupa'da ise bu rakam 36,4 saat olarak öne çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verisine göre Türkiye'de ücretli çalışanlar ise haftada ortalama 43,3 saat çalışıyor. Veriler, çalışanlarla karşılaştırıldığında, uzun saatler boyunca çalışan serbest meslek sahibi kişilerin daha yüksek oranda olduğunu da gösterdi. Uzun çalışma saatleri yüzde 27,5 ile vasıflı tarım, ormancılık ve balıkçılık işçileri ve yüzde 21,9 ile yöneticiler arasında daha yaygın olmasıyla da dikkat çekiyor.

REKLAM Bununla beraber üst sıralarda yer alan ülkelerin sezonsal olarak turizmde normalin üzerinde yoğunluk olmasının da verilerde üst sıralarda yer olmasındaki nedenlerden biri olarak da görülüyor. İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ NASIL? Bir grup işçinin belli bir zaman içinde ürettiği mal ve hizmet miktarı anlamına gelen işgücü verimliliğinde ilk sırada yer alan ülke geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Lüksemburg oldu. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, işgücü verimliliği en yüksek olan ülke çalışılan saat başına GSYİH’si 146 dolar olan Lüksemburg oldu. 2. sırada 143 dolar ile İrlanda, 3. sırada ise 93 dolar ile Norveç yer alıyor.

Türkiye ise çalışılan saat başına GSYİH’si 40 dolar ile 49. sırada yer aldı. TÜRKİYE'DE ÇALIŞMA SAATLERİNE DÜZENLEME GELİR Mİ? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan da geçtiğimiz haftalarda 'Gençlerle Yarına Yolculuk' Programında gençlerle bir araya gelerek, sorularını yanıtlamıştı. Bakan Işıkhan, çalışma hayatı ve çalışma koşullarının sürekli değişmesi ile ilgili yöneltilen soru üzerine ise "Çağın çalışma modelleri değişiyor doğru. Özellikle COVID-19 pandemisinden sonra hepimiz o süreçleri yaşadık. İşin yapısı, şekli, çalışma modelleri değişmeye başladı. Uzaktan çalışma, esnek çalışma dediğimiz modeller gündeme gelmeye başladı. Bunun artısı da var, eksisi de var. Çalışma Genel Müdürlüğümüz bu konuda mevzuat düzenlemelerini gerçekleştiriyor. Biz çalışma hayatına girdiğinizde sosyal yeteneklerinizin çok iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Covid-19 pandemisi, sonrasında işler devam ediyor. Hala uzaktan çalışma, esnek çalışma, güvenceli esnek çalışma modelleri bizim için daha önemli. Çalışmanın işin şekli değişiyorsa bizim de bu değişime ayak uydurmamız lazım. On yıl sonra aklınıza gelemeyecek, farklı işlerle ve çalışma modelleriyle karşı karşıya kalacağız" cevabını vermişti.