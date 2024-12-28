Van'da kar nedeniyle 420 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı (2)
280YERLEŞİM YERİNİN YOLU AÇILDIVan Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, belediyenin sorumluluğundaki yol ağında 270 araç ve 618 personel ile kar temizleme çalışması yürütüyor.
280YERLEŞİM YERİNİN YOLU AÇILDI
Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, belediyenin sorumluluğundaki yol ağında 270 araç ve 618 personel ile kar temizleme çalışması yürütüyor. Yolda kalan çok sayıda aracı kurtaran ekipler, 119 mahalle ve 161 mezra yolu olmak üzere 280 yerleşim yeri yolunu yeniden ulaşıma açtı. Ekipler, kapalı olan 43 mahalle ve 97 mezra yolunun açılması için de çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezinde kar yağışı etkili olmazken, buzlanma olayına karşı, tuzlama çalışması yapıldı. Kar yağışının yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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