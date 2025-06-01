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        Muradiye Şelalesi önünde 'Dünya Kahvaltı Günü' etkinliği

        VAN'da kahvaltı kültürünü tanıtılmasını sağlamak amacıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Dünya Kahvaltı Günü' etkinliği', Muradiye Şelalesi önünde yoğun bir katılımla yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 13:06 Güncelleme: 01.06.2025 - 13:10
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        Muradiye Şelalesi önünde 'Dünya Kahvaltı Günü' etkinliği
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        VAN'da kahvaltı kültürünü tanıtılmasını sağlamak amacıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Dünya Kahvaltı Günü' etkinliği', Muradiye Şelalesi önünde yoğun bir katılımla yapıldı.

        Van'da 2014 yılında 51 bin 793 kişinin katılımıyla 'Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası' rekorunun kırılması sonrası, Van kahvaltısını dünyaya tanıtmak amacıyla 6 yıl önce 5 Haziran, 'Dünya Kahvaltı Günü' olarak ilan edildi. Van Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, 5 Haziran 'Dünya Kahvaltı Günü' ilan edilmesinin ardından, bu yıl 6'ncısı Muradiye Şelalesi önünde düzenlendi. Yaylalarda yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan otlu peynir, yüksek rakımlı yaylalardan elde edilen 'kara kovan balı', un, tereyağı ve yumurtanın karışımıyla oluşan 'murtuğa' ve bölgeye özgü tereyağında kavrulan ve öğütülmüş buğdayla hazırlanan kavut gibi birçok kahvaltı çeşidi bulunan Van kahvaltısı, kentin önemli kültürel mirası olma özelliği taşıyor. Etkinliğe katılan yüzlerce kişi, otlu peynir, murtuğa, kavut, kavurmalı yumurta, cacık, süt kaymağı ve kara kovan balı gibi ürünlerin bulunduğu sofralarda kahvaltı yaptı.

        Etkinliğe, Van Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necdet Takva, Bursa Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özden Çakır, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ve yüzlerce vatandaşlar katıldı.

        'KAHVALTIDA GUİNNESS REKORLAR KİTABI’NA GİRDİK'

        2014 yılında dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrasını kurarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiklerini söyleyen Van TSO Başkanı Necdet Takva, "Malumunuz bir çılgınlık yapmıştık 1 Haziran 2014 Pazar günü Van Kalesi’nin yanında bulunan Atatürk Kültür Parkı'nda daha önce Amerika Birleşik Devletleri’nde olan en kalabalık kahvaltı sofrasını kurma çılgınlığını göstermiştik. Aradan 11 yıl geçti o gün 51 bin 793 kişi turnikelerden geçerek büyük bir destek ile dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrasını kurma şansını bizlere vermişti. Böylece Amerika Birleşik Devletleri’nde olan en kalabalık kahvaltı sofrasını Guinness Rekorlar Kitabı’na derce etmek suretiyle şehrimize kazandırma şansı elde etmiştik. O günden bu güne yine kahvaltı kültürümüzü, coğrafyamızın kadim kültürünü geleceğe taşımak bir toplumsal hafıza oluşturmak istedik. Kahvaltımızın sadece bir kahvaltı olmadığını, her bir bileşeninin binlerce yıllık kültürümüzün annelerimizin, nenelerimizin değerini taşımak üzere dünya kahvaltı günü ilan etmiştik. Pandemide 2020 yılında sosyal medya etkinliği olarak başlamıştı. Ama aradan geçen zaman içinde Van kahvaltısı UNESCO tarafından kültürel olmayan miras listesine girmeyi başardı" dedi.

        Muradiye Şelalesi önünde kahvaltı yapan vatandaşlar ise etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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