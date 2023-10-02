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        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı

        Van'da geçen ay gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 48 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 12:51 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:51
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        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı
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        Van'da geçen ay gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 48 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-30 Eylül'de 39 operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, 2 tabanca, 3 av tüfeği, şarjör, 36 av tüfeği kartuşu, 13 tabanca fişeği, 1318 litre akaryakıt, 20 bin 879 paket sigara, 164 cep telefonu, 97 cep telefonu aksesuarı, 21 akıllı saat, 126 elektronik sigara, 95 elektronik sigara likidi, 1010 tıbbi ilaç, 339 sikke ve tarihi eser, 68 kilo 400 gram açık tütün, 146 paketlenmiş tütün, 8 bin 680 dolu makaron, 3 bin 400 boş makaron, 422 puro, 6 bin 400 sigara yapım malzemesi ve 2 banka çeki ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 48 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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