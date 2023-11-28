Van'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" semineri düzenlendi Van Büyükşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" semineri düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" semineri düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen seminere, kadınlar ilgi gösterdi.

Seminerde konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Tatar, kadına yönelik şiddetle mücadelede alınan önlemler ve farkındalık oluşturma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Seminere, Vali Yardımcısı Murat Yayabası, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.