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        Ampute Futbol Milli Takımı eski teknik direktörü Çakmak, Van'da öğrencilerle buluştu

        Ampute Futbol Milli Takımı eski teknik direktörü Osman Çakmak, Van'ın Muradiye ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 19:10 Güncelleme: 28.11.2023 - 19:17
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        Ampute Futbol Milli Takımı eski teknik direktörü Çakmak, Van'da öğrencilerle buluştu
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        Ampute Futbol Milli Takımı eski teknik direktörü Osman Çakmak, Van'ın Muradiye ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

        Çakmak, ilçede düzenlenen "İşte O An" programında, öğrencilerle futbolculuk ve milli takım süreciyle ilgili anılarını paylaştı.

        Başarmak için inanmanın önemli olduğunu vurgulayan Çakmak, "Dünya kupasını çok büyük emeklerle kazandık. Sizler de inanç ve azimle çalışmaya devam etmelisiniz. Hiç moralinizi bozmayın. Derslerinizi çalışırsanız, öğretmenlerinizi, anne babalarınızı dinlerseniz, sizlerin de başaramayacağı şey yoktur. Dünya kupasını kazandığımız için gururluyum. Ailem, öğretmenlerim bana hep 'ülkene, vatana, millete hayırlı bir evlat olasın.' derdi. Çok şükür bunu başardık." diye konuştu.

        Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan ise Ampute Milli Takımı'nın başarısını gururla izlediklerini belirterek, Çakmak'ı ilçede ağırlamaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

        Konuşmaların ardından Çakmak, öğrencilerin sorularını yanıtladı, fotoğraf çektirdi.

        Programa, İlçe Müftüsü Eyüp Babat, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurettin Yavrutürk, Milli Eğitim Müdürü Barış Değer ve öğrenciler katıldı.

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