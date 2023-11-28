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        Van'da 114 kaçak göçmen yakalandı; 13 organizatör gözaltına alındı

        VAN'dapolisin düzenlediği operasyonlarda 114 kaçak göçmen yakalandı, organizatör oldukları belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 17:18 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:20
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        Van'da 114 kaçak göçmen yakalandı; 13 organizatör gözaltına alındı
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        VAN'dapolisin düzenlediği operasyonlarda 114 kaçak göçmen yakalandı, organizatör oldukları belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kaçak göçmenlerin saklandığını tespit ettiği adreslere eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Afganistan uyruklu 114 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 13 organizatör de yakalanarak gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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