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        Van'da sarılık teşhisi konulan 3 günlük bebek, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        VAN'ınÇatak ilçesinde yeni dünyaya gelen ve doktorların sarılık teşhisi koyduğu 3 günlük bebek, ambulans helikopter ile kent merkezine sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 21:48 Güncelleme: 28.11.2023 - 21:50
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        Van'da sarılık teşhisi konulan 3 günlük bebek, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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        VAN'ınÇatak ilçesinde yeni dünyaya gelen ve doktorların sarılık teşhisi koyduğu 3 günlük bebek, ambulans helikopter ile kent merkezine sevk edildi.

        Çatak Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen ve doktorların sarılık teşhisi koyduğu 3 günlük erkek bebeğin, ileri tetkik ve tedavi için Van'a gönderilmesine karar verildi. Bunun üzerine hastane yetkilileri İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla bebeğin sevk edilmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istedi. Bakanlığa ait ambulans helikopter, bebeği Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Bebek hastanede tedaviye alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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