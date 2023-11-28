Van'da sarılık teşhisi konulan 3 günlük bebek, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı VAN'ınÇatak ilçesinde yeni dünyaya gelen ve doktorların sarılık teşhisi koyduğu 3 günlük bebek, ambulans helikopter ile kent merkezine sevk edildi.

VAN'ınÇatak ilçesinde yeni dünyaya gelen ve doktorların sarılık teşhisi koyduğu 3 günlük bebek, ambulans helikopter ile kent merkezine sevk edildi.

Çatak Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen ve doktorların sarılık teşhisi koyduğu 3 günlük erkek bebeğin, ileri tetkik ve tedavi için Van'a gönderilmesine karar verildi. Bunun üzerine hastane yetkilileri İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla bebeğin sevk edilmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istedi. Bakanlığa ait ambulans helikopter, bebeği Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Bebek hastanede tedaviye alındı.