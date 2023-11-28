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        Van'da ambulans helikopter, sarılık teşhisi konulan bebek için havalandı

        Van'ın Çatak ilçesinde sarılık tanısı konulan bebek, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 19:32 Güncelleme: 28.11.2023 - 20:01
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        Van'da ambulans helikopter, sarılık teşhisi konulan bebek için havalandı
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        Van'ın Çatak ilçesinde sarılık tanısı konulan bebek, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çatak Devlet Hastanesi'ne götürülen 3 günlük bebeğe sarılık tanısı konuldu.

        Doktorlar, bebeğin, ileri tetkik ve tedavisi için Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi.

        Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan bebek, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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