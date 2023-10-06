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        Van YYÜ'de oryantasyon programı düzenlendi

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı "Kampüs ve Şehir Oryantasyon Eğitimi" programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:55 Güncelleme: 06.10.2023 - 13:43
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        Van YYÜ'de oryantasyon programı düzenlendi
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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı "Kampüs ve Şehir Oryantasyon Eğitimi" programı yapıldı.

        Van YYÜ kampüsünde düzenlen program öğrencilerin kortej yürüyüşüyle başladı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, halk oyunları gösterisi sunuldu.

        Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, törende yaptığı konuşmada, milli ve manevi değerler ışığında, ülke refahına katkıda bulunan, bilgisiyle toplumu aydınlatan, bugünle gelecek arasında köprü görevi gören, geleceğin teminatı olan gençlerin çok kıymetli olduğunu söyledi.

        Üniversite olarak bilgi birikimi yüksek, analitik düşünebilen, araştırma ve muhakeme yeteneği gelişmiş, topluma duyarlı bireyleri hayata hazırlamayı amaçladıklarını belirten Şevli, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimizi, üniversite tercihlerinin ilk aşamasından mezun olduktan sonra istihdam edilmelerine kadarki süreçte, akademik ve sosyal anlamda onların yanında olmayı, kişisel ve mesleki gelişimlerinizi desteklemeyi kendimize görev addetmekteyiz. Gerek akademik kadrolarımızla gerek fiziki imkanlarımızla öğrencilerimize nitelikli eğitim vermek hedefimizdir. Bu noktada, öğrencilerimize araştırmacı yönlerini geliştirebilecekleri nitelikli bir akademik kadro, sosyalleşebilecekleri doğa dostu bir kampüs, birçok sportif, sanatsal ve kültürel faaliyet imkanı sunduğumuza dikkat çekmek isterim."

        Öğrencilerle her fırsatta bir araya gelerek talep ve önerilerini dikkate alıp hızlıca çözüme kavuşturma gayretinde olduklarını ifade eden Şevli, bu bağlamda öğrenci odaklı üniversite olma politikalarına devam edeceklerini aktardı.

        Bilimin ışığında bir dünya üniversitesi olma hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Şevli, "41 yıllık bir üniversitenin akademik, kültürel ve kurumsal birikiminin meyveleri olan birçok alandaki başarılarıyla sizi hayata donanımlı bir şekilde hazırlayacağımızdan şüpheniz olmasın. Sizler bize aziz milletimizin ve kıymetli ailelerinizin emanetisiniz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından beraberindekilerle öğrenci kulüpleri, emniyet, jandarma ve AFAD'ın stantlarını gezen Şevli, öğrencilere çiğköfte ikram etti.

        Müzik dinletisi ve Van YYÜ Rock Topluluğu konseri ile devam edem programa, Rektör Prof. Dr. Şevli'nin eşi Duygu Şevli, rektör yardımcıları, dekanlar ve öğretim üyeleri de katıldı.

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