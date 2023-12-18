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        Van'da "3. Göç Çalıştayı" düzenlendi

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ev sahipliğinde "3. Göç Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 19:07 Güncelleme: 18.12.2023 - 19:22
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        Van'da "3. Göç Çalıştayı" düzenlendi
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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ev sahipliğinde "3. Göç Çalıştayı" düzenlendi.

        Edebiyat Fakültesi Hasan İltir Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversitelerin göçleri bilimsel açıdan irdeleyen, bu alanda yayın yapan birimlerin başında geldiğini söyledi.

        Küresel dünyada artan nüfus hareketliliğini anlama ve anlamlandırmanın, göçlerin yönü ve etkisi üzerine çalışmalar yapmanın her zamankinden daha değerli olduğunu belirten Şevli, "Yükseköğretim Kurulu son yıllarda göçlerin önemine binaen öncelikli alan olarak göç konusunda araştırma görevlisi alımlarını artırarak ve bu alanda lisansüstü çalışmalara ağırlık vererek konunun önemine dikkati çekiyor. Devlet göç konusunda sağlıklı politikalar üretmek ve göçü yönetmek amacıyla önemli adımlar atıyor." diye konuştu.

        Düzensiz göçle mücadelede paydaş tüm kurumlarla hazırlanan ve 18 Aralık 2020'de Göç Kurulu'nda kabul edilerek yürürlüğe giren "2021-2025 Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı"nın aralık ayı içinde üçüncü izleme toplantısının planlandığını ifade eden Şevli, bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ve üniversitelerin sorumlu olduğu faaliyetlere ilişkin güncel gerçekleşmeler ve faaliyetlerle ilgili çalışmaların Van YYÜ'nün ilgili birimleri tarafından yapıldığını aktardı.

        Van'ın uluslararası göç yolunun merkezinde yer aldığını ifade eden Şevli, şunları kaydetti:

        "Nüfus ve Göç Uygulama ve Araştırma Merkezimiz tarafından ilgili kurumların ve akademisyenlerin katılımları ile hassas konumdaki düzensiz göçmenlerin tespitine yönelik etkin bir mekanizma geliştirilmesi için rehber dokümanların hazırlanması, düzensiz göç bağlamında araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulan alanların tespit edilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda düzenli aralıklarla toplantılar düzenlenmesi ve işbirliğini güçlendirecek yöntemlerin belirlenmesi, düzensiz göçmen profillerinin, düzensiz göç rotalarının eğilimlerinin tespitine ilişkin nicel, nitel araştırmalar yapılması için bir araya geldik. Bu konularda akademik çalışma yapan akademisyenlerimizce bilgilendirilmeler yapıldı."

        Van YYÜ Nüfus ve Göç Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Deniz ise 2022 verilere göre dünyada 282 milyon göçmenin bulunduğunu, bunlardan yaklaşık 110 milyonunun zorunlu nedenlerden göç ettiğini aktardı.

        Türkiye'ye yasa dışı geçişlerin daha çok İran sınırından yapıldığını ifade eden Deniz, şöyle konuştu:

        "Suriyeli göçmenleri dışarıda tutarsak Türkiye'ye girişlerin yüzde 65'i doğu sınırından gerçekleşiyor. Bunların büyük kısmını Afganlar oluşturuyor. Göçmenlerin hedefi Avrupa'ya geçmek. Geçişleri için Van önemli bir konuma sahip. Göçten en çok etkilenen ülke Türkiye ve Meksika. Ülkemiz, Afrika, Orta Doğu ve Asya ülkelerinden gelip Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenlerin ana göç koridoru üzerinde yer alıyor. Meksika da ABD ve Kanada'ya geçmek isteyen göçmenler için kilit ülke konumunda."

        Düzensiz göç ve göçmenlerin durumuyla ilgili sunumların yapıldığı çalıştaya, akademisyenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, jandarma ile emniyet personelleri ve göç alanında faaliyet yürüten STK temsilcileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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