Van'da gözaltına alınan 93 şüpheliden 21'i tutuklandı
Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen uygulamalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 93 şüpheli yakalandı, 21'i tutuklandı.
Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen uygulamalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 93 şüpheli yakalandı, 21'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, 11-17 Aralık'ta yürütülen çalışmalarda 109 bin 405 kişi ve 208 bin 721 aracın sorgulaması yapıldı.
Çalışmalar sırasında, farkı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 93 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.
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