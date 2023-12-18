Van'da 11,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da, geçen hafta 11 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik 11-17 Aralık tarihlerinde operasyonlar düzenlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 11,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında işlem yapıldı.