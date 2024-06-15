Van'da kayıp çoban için itfaiye arama çalışması başlatıldı

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, büyükbaş hayvanları otlatan ve dünden itibaren kendisinden haber alınamayan Yasin Aslan (14), için Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, Yasin'in bulunması için tüm imkanları seferber edeceklerini söyledi.

Bahçesaray ilçesinin kırsal Cevizbelen Mahallesi'nde büyükbaş hayvanlara çobanlık yapan ve dünden bire kendisinden haber alınamayan Yasin Aslan için yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Arslan’ın bulunması için 20 kişiden oluşan itfaiye ekibi tarafından arama çalışması başlatıldı. Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu arama çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal da katıldı. Dün saat 16.00’dan beri kayıp olan Yasin Aslan'ın bulunması için büyükbaş hayvanların otlatıldığı yaylada her yer didik didik aranırken, şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılmadı. Bölgedeki arama faaliyetleri İnsansız Hava Araçları ile devam ediyor.