        Van Haberleri

        VASKİ ekipleri karla kaplı bölgedeki su arızasını giderdi

        Van'ın İpekyolu ilçesindeki su arızası, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekiplerinin karla kaplı bölgedeki çalışmaları sonucu giderildi.

        Anadolu Ajansı
        22.01.2026 - 17:00
        VASKİ ekipleri karla kaplı bölgedeki su arızasını giderdi
        Van'ın İpekyolu ilçesindeki su arızası, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekiplerinin karla kaplı bölgedeki çalışmaları sonucu giderildi.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için ekipler olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

        İlçenin Değirmenköy Mahallesi isale hattında meydana gelen arızaya müdahale eden ekipler, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen mahalleye tekrar su verilmesini sağladı.

        Mahalle sakinleri, kısa sürede yapılan müdahale ve özverili çalışmalarından dolayı VASKİ ekiplerine teşekkür etti.

