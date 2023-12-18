Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Toç Bir-Sen üyeleri Van'da veteriner sağlık teknikerine saldırıyı kınadı

        Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) üyeleri, Van'ın Erciş ilçesinde veteriner sağlık teknikeri Recep Akıncı'ya yönelik saldırıyı kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 15:45 Güncelleme: 18.12.2023 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Toç Bir-Sen üyeleri Van'da veteriner sağlık teknikerine saldırıyı kınadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) üyeleri, Van'ın Erciş ilçesinde veteriner sağlık teknikeri Recep Akıncı'ya yönelik saldırıyı kınadı.

        Sendika üyeleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde açıklama yapan Toç Bir-Sen Van Şube Başkanı Ali Uçar, 16 Aralık'ta İlçe Müdürlüğünde görevli Akıncı'nın tespit çalışmaları sırasında saldırıya uğradığını anımsattı.

        Akıncı'ya saldıranların gerekli cezayı alması için sürecin takipçisi olacaklarını belirten Uçar, "Halk sağlığını korumak, gıda güvenliği sağlamak, hayvan hastalıklarının önüne geçmek amacıyla görev yapan Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarımız, sahada yaptığı görevleri nedeniyle tıpkı sağlık çalışanları gibi sık sık sözlü veya fiziksel şiddete maruz kalmaktadır." diye konuştu.

        Mesai arkadaşlarına karşı şiddet olaylarının sayısının her geçen gün arttığını dile getiren Uçar, şöyle devam etti:

        "Darbedilen üyemize acil şifalar diliyor, tüm teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Üyemize yapılan menfur saldırıyı ve faillerini kınıyor, gerekli tahkikatın bir an önce yapılarak faillerin hak ettikleri cezaya çarptırılmaları hususunda hukuki süreci yakından takip edeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz. Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile sağlık çalışanlarının tamamına yönelik şiddeti önlemek amacı ile ceza oranları artırılmış ancak, ısrarla talep etmemize rağmen Tarım ve Orman çalışanlarımız söz konusu yasa kapsamına dahil edilmemiştir.

        Mesai mefhumu gözetmeksizin, cansiperane görev yapan ve sahada yapmış oldukları görevleri nedeniyle sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalan Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarımıza özgü, unvan veya sınıf ayrımı olmaksızın tüm çalışanlarımızı kapsayacak bir yasa teklifinin Bakanlığımız tarafından hazırlanması talebimizi bir kez daha dile getiriyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Polat çifti soruşturmasında yeni gelişme!
        Polat çifti soruşturmasında yeni gelişme!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
        İşte dev eşleşmeler!
        İşte dev eşleşmeler!
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Araştırma ortaya koydu! Sosyal medya kullanımını 30 dakika azaltmak...
        Araştırma ortaya koydu! Sosyal medya kullanımını 30 dakika azaltmak...
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Uçaklar sular altında kaldı!
        Uçaklar sular altında kaldı!
        İstanbul'da yaşandı! Otomobiline çarptılar! 6 milyon TL'lik gasp!
        İstanbul'da yaşandı! Otomobiline çarptılar! 6 milyon TL'lik gasp!
        Rıza Çalımbay kararı!
        Rıza Çalımbay kararı!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        Sudenur 23 yaşındaydı! Büyük acı...
        Sudenur 23 yaşındaydı! Büyük acı...
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Kış soğuklarına 3 günlük ara!
        Kış soğuklarına 3 günlük ara!
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Çalışanlara vergide adalet
        Çalışanlara vergide adalet

        Benzer Haberler

        Van'da veteriner sağlık teknikerine saldırı kınandı
        Van'da veteriner sağlık teknikerine saldırı kınandı
        Edremit Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapacak
        Edremit Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapacak
        Van'da gözaltına alınan 93 şüpheliden 21'i tutuklandı
        Van'da gözaltına alınan 93 şüpheliden 21'i tutuklandı
        Van'da geçen hafta 106 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'da geçen hafta 106 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'da 106 kaçak göçmen ile 13 organizatör yakalandı
        Van'da 106 kaçak göçmen ile 13 organizatör yakalandı
        Öğretmenler atıl konteyneri öğrenciler için kütüphane ve etkinlik alanına d...
        Öğretmenler atıl konteyneri öğrenciler için kütüphane ve etkinlik alanına d...