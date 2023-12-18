Toç Bir-Sen üyeleri Van'da veteriner sağlık teknikerine saldırıyı kınadı

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) üyeleri, Van'ın Erciş ilçesinde veteriner sağlık teknikeri Recep Akıncı'ya yönelik saldırıyı kınadı.

Sendika üyeleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde açıklama yapan Toç Bir-Sen Van Şube Başkanı Ali Uçar, 16 Aralık'ta İlçe Müdürlüğünde görevli Akıncı'nın tespit çalışmaları sırasında saldırıya uğradığını anımsattı.

Akıncı'ya saldıranların gerekli cezayı alması için sürecin takipçisi olacaklarını belirten Uçar, "Halk sağlığını korumak, gıda güvenliği sağlamak, hayvan hastalıklarının önüne geçmek amacıyla görev yapan Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarımız, sahada yaptığı görevleri nedeniyle tıpkı sağlık çalışanları gibi sık sık sözlü veya fiziksel şiddete maruz kalmaktadır." diye konuştu.

Mesai arkadaşlarına karşı şiddet olaylarının sayısının her geçen gün arttığını dile getiren Uçar, şöyle devam etti:

"Darbedilen üyemize acil şifalar diliyor, tüm teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Üyemize yapılan menfur saldırıyı ve faillerini kınıyor, gerekli tahkikatın bir an önce yapılarak faillerin hak ettikleri cezaya çarptırılmaları hususunda hukuki süreci yakından takip edeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz. Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile sağlık çalışanlarının tamamına yönelik şiddeti önlemek amacı ile ceza oranları artırılmış ancak, ısrarla talep etmemize rağmen Tarım ve Orman çalışanlarımız söz konusu yasa kapsamına dahil edilmemiştir.

Mesai mefhumu gözetmeksizin, cansiperane görev yapan ve sahada yapmış oldukları görevleri nedeniyle sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalan Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarımıza özgü, unvan veya sınıf ayrımı olmaksızın tüm çalışanlarımızı kapsayacak bir yasa teklifinin Bakanlığımız tarafından hazırlanması talebimizi bir kez daha dile getiriyoruz."