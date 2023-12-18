Edremit Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapacak Van'ın Edremit Belediyesi, 400'ü aşkın personelin maaşını Bankalararası Kart Merkezince geliştirilen yerli kart TROY kartla yapacak.

Van'ın Edremit Belediyesi, 400'ü aşkın personelin maaşını Bankalararası Kart Merkezince geliştirilen yerli kart TROY kartla yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak sosyal tesislerinde İsrail menşeli ürünlerin satışını durduran Edremit Belediyesi, boykot ağını genişletti.

Belediye Başkanı İsmail Say'ın talimatı ile belediye personelinin Visa ve Mastercard özellikli kredi ve banka kartları, yerli ve milli ödeme sistemi TROY karta geçirildi.

Belediyenin anlaşmalı olduğu banka ile yapılan görüşmenin ardından tüm personele gönderilen kartlar, bugün itibarıyla kullanılmaya başlandı.

Say, İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı tutumunu, yaptığı katliamları lanetlediklerini ifade etti.

Bu duruma tepki göstermek için belediyenin sosyal tesislerinde İsrail menşeli ürünlerin satışını durdurduklarını anımsatan Say, şöyle konuştu:

"400'ü aşkın personelin banka ve kredi kartlarını TROY ile değiştirdik. Artık Edremit Belediyesi çalışanlarının banka kartları ABD kuruluşu olan Master Card veya Visa olmayacak. Edremit Belediyesi ailesi olarak bankamız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde çalışma arkadaşlarımızın tüm kartlarının yerli ve milli TROY Kart sistemine geçirilmesi hususunda anlaşmamızı sağladık. Hayırlı olsun."