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        Van'da "Van Gölü Havzası Farkındalık Paneli" düzenlendi

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Vangölü Aktivistleri Derneği iş birliğiyle "Van Gölü Havzası Farkındalık Paneli" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 19:31 Güncelleme: 26.12.2023 - 19:31
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        Van'da "Van Gölü Havzası Farkındalık Paneli" düzenlendi
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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Vangölü Aktivistleri Derneği iş birliğiyle "Van Gölü Havzası Farkındalık Paneli" düzenlendi.

        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün "Van Gölü Havzası Koruma ve Sürdürülebilir Kalkınma Projesi" kapsamında, Mühendislik Fakültesi konferans salonunda düzenlenen panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Panelde konuşan Vangölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı ve YYÜ Gençlik Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Erdoğan Özel, yaptıkları çalışmalar ve etkinlikler hakkında katılımcıları bilgilendirdi, Van Gölü havzasının korunması ve temiz tutulması hususunda faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

        YYÜ Genç Kadem Öğrenci Topluluğu Başkanı Burcu Karakuş ise Van Gölü çevresindeki tarihi varlıklar konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

        Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Remzi Tuntaş da yapılan güzel çalışmalardan dolayı Vangölü Aktivistleri Derneği üyelerini ve katılımcıları tebrik etti.

        Soruların cevaplandırılmasıyla son bulan panelde, katılımcılara belge verildi.

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