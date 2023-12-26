Van'da DAKAF'24 Koşusu yapıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesince Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'24) Koşusu yapıldı.

Van'da Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Van YYÜ ev sahipliğinde Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır, Siirt ile Muş Alparslan üniversitelerinin paydaşlığında 3-4 Ocak 2024'te DAKAF'24'ü düzenlenecek fuar kapsamında koşu etkinliği düzenlendi.

Üniversite yerleşkesinde yaklaşık 250 öğrencinin katılımıyla düzenlenen koşu, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin start vermesiyle başladı.

Sporcular, 4 kilometrede derece elde edebilmek için ter döktü.

Yarışta, dereceye girenlere ödülleri 4 Ocak 2024'te Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde verilecek.

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