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        Van'da DAKAF'24 Koşusu yapıldı

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesince Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'24) Koşusu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 17:07 Güncelleme: 26.12.2023 - 17:07
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        Van'da DAKAF'24 Koşusu yapıldı
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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesince Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'24) Koşusu yapıldı.

        Van'da Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Van YYÜ ev sahipliğinde Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır, Siirt ile Muş Alparslan üniversitelerinin paydaşlığında 3-4 Ocak 2024'te DAKAF'24'ü düzenlenecek fuar kapsamında koşu etkinliği düzenlendi.

        Üniversite yerleşkesinde yaklaşık 250 öğrencinin katılımıyla düzenlenen koşu, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin start vermesiyle başladı.

        Sporcular, 4 kilometrede derece elde edebilmek için ter döktü.

        Yarışta, dereceye girenlere ödülleri 4 Ocak 2024'te Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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