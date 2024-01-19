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        İran sınırındaki öğrenciler, yarıyıl tatili öncesi şehitlere özel program düzenledi

        ÖZKAN BİLGİN - Van'ın Çaldıran ilçesinde İran sınırındaki mahallede eğitimlerini sürdüren çocuklar, şehitleri anmak amacıyla yarıyıl tatiline girmeden karlı tepelerde ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı, şehitlerin isimlerini okuyup "burada" diyerek yoklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 11:01 Güncelleme: 19.01.2024 - 11:01
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        İran sınırındaki öğrenciler, yarıyıl tatili öncesi şehitlere özel program düzenledi
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        ÖZKAN BİLGİN - Van'ın Çaldıran ilçesinde İran sınırındaki mahallede eğitimlerini sürdüren çocuklar, şehitleri anmak amacıyla yarıyıl tatiline girmeden karlı tepelerde ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı, şehitlerin isimlerini okuyup "burada" diyerek yoklama yaptı.

        Osmanlı Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerleri anmak amacıyla etkinlik düzenledi.

        Ellerinde şehitlerin isimlerinin yazıldığı kağıtlar, Türk bayrakları ve balonlarla, Mehter Marşı eşliğinde karlı tepelere doğru yürüyen öğrenci ve öğretmenler, okulun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Emrullah Aktaş'ın şehitler anısına yazdığı şiiri okudu.

        Şehitlerin adını tek tek okuyup hep bir ağızdan "burada" diyerek yoklama yapan öğrenciler, Türk bayrağı etrafında birliği sembolize eden koreografi oluşturdu.

        Dönem sonu etkinliği için okula dönen öğrenciler burada gün boyu düzenlenen etkinliklere katıldı.

        "Dünyayı İyilik Kurtaracak Topluluğu" üyeleri de öğrencilere pamuk şekeri ikram etti ve balon dağıttı.

        - Öğrenciler arası "O Ses Osmanlı" yarışmasının finali yapıldı

        Karne etkinliğinde, okuldaki öğretmenlerin öğrenciler arasında düzenlediği "O Ses Osmanlı" yarışmasının finali gerçekleştirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Gülmez, şube müdürleri, okul idaresi ve öğretmenlerden oluşan jüri üyeleri, 6 öğrencinin final performansını dinledi, verdikleri puanla birinciyi belirledi.

        Gülmez, okulun son haftasında ilçe genelindeki okullarda çok güzel etkinliklerin yapıldığını söyledi.

        Osmanlı Ortaokulu'nda öğrenci ve öğretmenlerin çok anlamlı bir etkinliğe imza attığını dile getiren Gülmez, şöyle konuştu:

        "Bu etkinlikte sanatsal kültürel faaliyetler yapıldı, öğrenciler yeteneklerini sergiledi. En önemlisi ise son dönemde gerçekleşen terör saldırılarında hayatlarını kaybeden, canlarını bu ülke için feda eden şehitlerimizi anmak, onları yad etmek için okulumuzda güzel bir etkinlik düzenlendi. Ses yarışması çok güzeldi. Eğitim öğretim yılı ülkemizin her köşesine hayırlar getirsin. İkinci dönemin de çok güzel geçmesini temenni ediyoruz. Etkinliklerde emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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