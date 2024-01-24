Van'daki denetimlerde 342 sürücü hakkında işlem yapıldı
Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 342 sürücü hakkında işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 342 sürücü hakkında işlem yapıldı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 16-23 Ocak tarihleri arasında 9 bin 942 araç ve sürücünün sorgulaması yapıldı.
Denetimlerde 342 sürücü hakkında çeşitli ihlallerden dolayı işlem yapıldı, 16 araç trafikten men edildi.
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