Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'daki denetimlerde 342 sürücü hakkında işlem yapıldı

        Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 342 sürücü hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 11:27 Güncelleme: 24.01.2024 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'daki denetimlerde 342 sürücü hakkında işlem yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 342 sürücü hakkında işlem yapıldı.

        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 16-23 Ocak tarihleri arasında 9 bin 942 araç ve sürücünün sorgulaması yapıldı.

        Denetimlerde 342 sürücü hakkında çeşitli ihlallerden dolayı işlem yapıldı, 16 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İYİ Parti İstanbul adayı belli oldu
        İYİ Parti İstanbul adayı belli oldu
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklanıyor
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklanıyor
        Marshall bayraklı gemi Şangay'da battı: 16'sı Türk 21 denizci tahliye edildi
        Marshall bayraklı gemi Şangay'da battı: 16'sı Türk 21 denizci tahliye edildi
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        200 liralık davul derisiyle milyonluk 'İncil' dolandırıcılığı!
        200 liralık davul derisiyle milyonluk 'İncil' dolandırıcılığı!
        Kıdem tazminatı eridi
        Kıdem tazminatı eridi
        "Hedefimiz uzay sanayiini geliştirmek"
        "Hedefimiz uzay sanayiini geliştirmek"
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        Türkiye'nin İsveç vizesi dünya basınında
        Türkiye'nin İsveç vizesi dünya basınında
        Arkadaşlarının ölümüne yol açan magandadan makas itirafı!
        Arkadaşlarının ölümüne yol açan magandadan makas itirafı!
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        "Yengemi bakarak rahatsız ettin" cinayeti!
        "Yengemi bakarak rahatsız ettin" cinayeti!
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
        Güney Kutbu'nda keşfedildi
        Güney Kutbu'nda keşfedildi
        ABD'de ilk kez: "Şehrin anahtarı" bir Türk'e verildi
        ABD'de ilk kez: "Şehrin anahtarı" bir Türk'e verildi
        "Ağır hastaya sorular!"
        "Ağır hastaya sorular!"
        Çakar: ‘2024 tamir, 2025 kalkış yılı’
        Çakar: ‘2024 tamir, 2025 kalkış yılı’
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"

        Benzer Haberler

        Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü yakalandı
        Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü yakalandı
        Van'da 429 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
        Van'da 429 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
        Van Gölü havzasındaki göçmen kuşlar, ekiplerin korumasında
        Van Gölü havzasındaki göçmen kuşlar, ekiplerin korumasında
        Van, Muş ve Hakkari'de kar nedeniyle 72 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıy...
        Van, Muş ve Hakkari'de kar nedeniyle 72 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıy...
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Van'da partisinin aday tanıtım toplantıs...
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Van'da partisinin aday tanıtım toplantıs...
        Yapıcıoğlu: Biz dedik ki en düşük emekli maaşı 15 bin liranın altında olmas...
        Yapıcıoğlu: Biz dedik ki en düşük emekli maaşı 15 bin liranın altında olmas...