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        Van'da UKOME kurul toplantısı yapıldı

        Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME), ocak ayı kurul toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 14:37 Güncelleme: 31.01.2024 - 14:37
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        Van'da UKOME kurul toplantısı yapıldı
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        Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME), ocak ayı kurul toplantısı yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gündem maddelerin görüşüldüğü yılın ilk toplantısına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Gökdemir başkanlık yaptı.

        Toplu taşıma araçlarının ücretlerine zam talepleri görüşüldüğü toplantıda, bazı maddeler kabul edildi, bazıları da alt komisyonlara havale edildi.

        Toplantıya, İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Şoförler Odası Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tuşba Belediyesi ile ilgili daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

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