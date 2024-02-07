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        Van'da yolu kapanan mahalledeki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

        Van'ın Çaldıran ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahalledeki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 16:47 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:47
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        Van'da yolu kapanan mahalledeki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı
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        Van'ın Çaldıran ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahalledeki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Yuvacık Mahallesi'nde rahatsızlanan 37 yaşındaki hipertansiyon hastasını hastaneye götüremeyen yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        Mahalleye gitmek üzere yola çıkan sağlık görevlilerinin, yolun kapalı olması dolayısıyla ilerleyememesi üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin yolu açmasıyla Yuvacık'a ulaşan sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptıkları hastayı ambulansla Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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