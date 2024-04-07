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        Başkale'de kar etkili oldu

        Van'ın Başkale ilçesi kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 23:20 Güncelleme: 07.04.2024 - 23:20
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        Başkale'de kar etkili oldu
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        Van'ın Başkale ilçesi kar yağışıyla beyaza büründü.

        İlçede etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

        Beyaza bürünen ilçede, sürücüler bazı bölgelerde ilerlemekte güçlük çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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