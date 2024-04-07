Başkale'de kar etkili oldu
Van'ın Başkale ilçesi kar yağışıyla beyaza büründü.
Van'ın Başkale ilçesi kar yağışıyla beyaza büründü.
İlçede etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.
Beyaza bürünen ilçede, sürücüler bazı bölgelerde ilerlemekte güçlük çekti.
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