Van'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Van'da Yol İş Sendikası üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Sendika binasında bir araya gelen üyeler adına açıklama yapan Taner Tuci, emeğin, alın terinin, barışın ve demokrasinin gününü kutladıklarını söyledi.

Küresel olayların Türkiye'yi olumsuz etkilediğini belirten Tuci, "Bugün biz emekçilerin günün şartlarına uygun seviyede eşit ve adil ücret uygulanmasını, özgürce örgütlenmemize imkan verilmesini, tüm haklarımızın korunup geliştirilmesini talep edeceğimiz gündür. Bugün, gelişen üretim teknolojilerine uyum sağlayacak işçi eğitimlerinin yapılmasını iş sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği şartlara uygun çalışma ortamlarının sağlanmasını, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğimizi meydanlarda haykıracağımız gündür." diye konuştu.