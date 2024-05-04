Ak Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, Arısu Güneş Enerji Santralini ziyaret etti

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba ilçesinin Arısu Mahallesi'nde kurulan Güneş Enerji Santralinde incelemelerde bulundu.

Görevlilerden yapılan çalışmalar ve üretim hakkında bilgi alan Türkmenoğlu, enerji ihtiyacının bir kısmının buradan karşılandığını belirtti.

Kentte daha fazla yatırım yapılması için gayret göstereceklerini söyleyen Türkmenoğlu, Türkiye'de en çok rağbet gören sektörlerden birinin yenilenebilir enerji piyasası olduğunu vurguladı.

Van'a da güneş enerji santrali konusunda yoğun talebin olduğunu dile getiren Türkmenoğlu, şöyle konuştu: