Van'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Van'ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Van'ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Van-Erciş kara yolu Haydarpaşa Mahallesi yakınlarında Cafer Yıldız yönetimindeki 65 EU 757 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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