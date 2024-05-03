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        Van'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Van'ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 18:18 Güncelleme: 03.05.2024 - 18:18
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        Van'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Van'ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Van-Erciş kara yolu Haydarpaşa Mahallesi yakınlarında Cafer Yıldız yönetimindeki 65 EU 757 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.

        Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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