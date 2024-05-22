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        AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, yöresel ürünlerin yapıldığı atölyeleri ziyaret etti

        AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, kilim dokuma ve yöresel ayakkabı üretim atölyesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 11:31 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:31
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        AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, yöresel ürünlerin yapıldığı atölyeleri ziyaret etti
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        AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, kilim dokuma ve yöresel ayakkabı üretim atölyesini ziyaret etti.

        Beraberindekilerle Van Kalesi'nin arkasındaki kilim dokuma atölyesine giden Türkmenoğlu, burada kilim dokuyan kadınlarla sohbet etti, yapılan çalışmalarla ilgili görevlilerden bilgi aldı.

        Türkmenoğlu, kilim dokuma sanatını yaygınlaştırmak için destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

        Kilim dokumacılığının Van için önemli bir değer olduğunu söyleyen Türkmenoğlu, "Kadınlar duygularını dokudukları kilimlere yansıtıyor. Her bir renk kadınların duygusunun bir parçası. Kilim dokumanın en büyük özelliği sabırdır. Kilimler sabırla, ilmek ilmek dokunuyor." dedi.

        Reşik ustası Mecit Emen'i de ziyaret eden Türkmenoğlu, keçi kılından üretilen ayakkabıların yurt dışına gönderildiğini dile getirdi.

        Türkmenoğlu, "Mecit ustamız bizim için çok önemli. Asırlar öncesine dayanan unutulmaya yüz tutmuş reşik ayakkabısını üreterek bu sanatı yaşatıyor. Bu kültürün yok olmaması için çalışmalar yapıyor. Birçok ilden ve yurt dışından siperişler alıyor. Desteklerimizi esirgemeyeceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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