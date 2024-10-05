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        Van'da kaybolan üniversite öğrencisi için termal kamerayla arama yapılıyor

        Van'da 27 Eylül Cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarının sekizinci gününde termal kameralarla arama yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 11:21 Güncelleme: 05.10.2024 - 11:37
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        Van'da kaybolan üniversite öğrencisi için termal kamerayla arama yapılıyor
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        Van'da 27 Eylül Cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarının sekizinci gününde termal kameralarla arama yapılıyor.

        Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Kabaiş'in bulunması için ekiplerin yanı sıra termal kameralı dron ile hem gölde hem de kıyıda arama yapılıyor.

        Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Büyükşehir Belediyesi dalgıçlarının yer aldığı çalışmalarda, su altı görüntüleme cihazı kullanılarak gölün derinlikleri taranıyor.

        Koruma Daire Başkanlığına bağlı Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünce gönderilen yandan taramalı sonar cihazının da kullanıldığı çalışmalarda, çevredeki her yer kontrol ediliyor.

        Kabaiş'in ailesi ve yakınları ise çalışmaların yürütüldüğü bölgedeki bekleyişlerini sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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