MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten Van depremi mesajı

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güngöralp, mesajında, kentte 13 yıl önce meydana gelen depremde 604 kişinin yaşamını yitirdiğini binlerce vatandaşın yaralandığını söyledi.

Kentte büyük acıların yaşandığını aktaran Güngöralp, şunları kaydetti:

"Devletimiz bu süreçte, maddi kayıpları telafi etmiş, gerekli birçok yasal düzenlemeleri hayata geçirmiş, kentin alt ve üst yapılarını yenilemiştir. Giden canları geri getirmek mümkün değil. Deprem gibi doğal afetlere karşı her zaman daha duyarlı ve bilinçli olmamız gerekir. Depremler her zaman olacak ancak önemli olan bu depremlerde can kaybının olmamasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle böyle acıların ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde hayatını kaybeden deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."