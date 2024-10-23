Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten Van depremi mesajı

        MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:41 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten Van depremi mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Güngöralp, mesajında, kentte 13 yıl önce meydana gelen depremde 604 kişinin yaşamını yitirdiğini binlerce vatandaşın yaralandığını söyledi.

        Kentte büyük acıların yaşandığını aktaran Güngöralp, şunları kaydetti:

        "Devletimiz bu süreçte, maddi kayıpları telafi etmiş, gerekli birçok yasal düzenlemeleri hayata geçirmiş, kentin alt ve üst yapılarını yenilemiştir. Giden canları geri getirmek mümkün değil. Deprem gibi doğal afetlere karşı her zaman daha duyarlı ve bilinçli olmamız gerekir. Depremler her zaman olacak ancak önemli olan bu depremlerde can kaybının olmamasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle böyle acıların ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde hayatını kaybeden deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşet dolu dakikalar! Polisin başına çekiçle vurdu
        Dehşet dolu dakikalar! Polisin başına çekiçle vurdu
        Sahtekârların listesi genişliyor
        Sahtekârların listesi genişliyor
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuca neden ulaşılmadı?
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuca neden ulaşılmadı?
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        Ağabeyinin intikamı için... Kan davası!
        Ağabeyinin intikamı için... Kan davası!
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        Gardıroptaki vahşete karar! Anne katilinin cezası açıklandı
        Gardıroptaki vahşete karar! Anne katilinin cezası açıklandı
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Roblox Türkiye'de ofis açıyor
        Roblox Türkiye'de ofis açıyor
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Şizofren gencin kan donduran sözleri!
        Şizofren gencin kan donduran sözleri!
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,9 milyar dolarlık finansman
        Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,9 milyar dolarlık finansman
        Biden'dan Trump'a: "Dünya liderleri endişeli"
        Biden'dan Trump'a: "Dünya liderleri endişeli"
        ABD'deki McDonald's şubelerinde bakteri alarmı
        ABD'deki McDonald's şubelerinde bakteri alarmı
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı

        Benzer Haberler

        Van'da yaklaşık 8 bin bina depremde yıkılma riski taşıyor
        Van'da yaklaşık 8 bin bina depremde yıkılma riski taşıyor
        Enkaz altında kalan kızının "anne" diye seslenişi halen kulaklarında yankıl...
        Enkaz altında kalan kızının "anne" diye seslenişi halen kulaklarında yankıl...
        Kampanya sonuç verdi; Elif Eylül'den sonra kardeşi Gülperi de ameliyat olac...
        Kampanya sonuç verdi; Elif Eylül'den sonra kardeşi Gülperi de ameliyat olac...
        Van'da gümrük kaçağı 290 cep telefonu ele geçirildi
        Van'da gümrük kaçağı 290 cep telefonu ele geçirildi
        Şehit ağabeyi ve 15 Temmuz gazisinden "Hainler emellerine ulaşamayacak" mes...
        Şehit ağabeyi ve 15 Temmuz gazisinden "Hainler emellerine ulaşamayacak" mes...
        Çaldıran'da "Eğitim Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
        Çaldıran'da "Eğitim Değerlendirme Toplantısı" yapıldı