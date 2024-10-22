Şehit ağabeyi ve 15 Temmuz gazisinden "Hainler emellerine ulaşamayacak" mesajı

ŞENER TOKTAŞ/NECMETTİN KARACA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memurunun ağabeyi ile 15 Temmuz gazisi, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünü sevinçle karşıladı.

Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Vanlı özel harekat polisi Halil Hamuryen'in ağabeyi Bilal Hamuryen, Van'ın Erciş ilçesinde kardeşinin kabrini ziyaret etti.

Kardeşi için dua eden Hamuryen, AA muhabirine, FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğünün müjdesini vermek için kardeşinin kabrine geldiğini söyledi.

"Bu vatana binlerce Halil gelir, binlerce Halil gider. FETÖ'nün elebaşı olan hain, topraksız öldü. Toprak bile onu kabul etmedi. Kim bu vatana hainlik ediyorsa, hepsi cehennem çukurunda Allah'a hesap versinler. Allah'a şükür ordumuz, milletimiz ve Cumhurbaşkanımız çok güçlü. Bu vatanın bir çöpünü bile kimseye vermeyiz. Can veririz, vatanı vermeyiz. Şu an kardeşim cennettedir ama FETÖ denen iblis cehennem çukurundadır. İblis FETÖ'nün peşinden gidenler de cehennem çukuruna düşecekler. Bu vatanı bölmek isteyenler hiçbir zaman için emellerine ulaşamayacaklar. Kardeşimin mezarına üzüntüyle geliyordum ama şimdi yüreğime su serperek geldim. Allah onlara lanet etsin. Onları lanetliyoruz."

Vatan için binlerce yiğidin şehit olduğunu, binlercesinin de canını vermekten çekinmediğini vurgulayan Hamuryen, şunları kaydetti:

Tüm Türkiye'nin ölüm haberine çok sevindiğini belirten Hamuryen, "Darısı geri kalan FETÖ'cülerin başına olsun." dedi.

"Atatürk Havalimanı'na giderken tankın altında kalarak gazi oldum. Aynı araçta bulunduğum bir arkadaşım da şehit oldu. FETÖ denen vatan haininin kime hizmet ettiğini, Amerikan uşağı olduğunu hepimiz gördük. Öldüğünü, yok olduğunu duyduk. İnşallah yeri ve mekanı cehennem, ateşi bol olur."

FETÖ'cülerin amacının sadece ülkeyi ele geçirmek olmadığını, İslam dünyasına da darbe vurmak istediklerini söyleyen Ergün, "Ülkenin tamamı birlik içinde darbe girişimini püskürttü. Bu imanlı millet onlara fırsat vermedi. Vücudumdan bazı uzuv parçaları kaybettim ama pişman değilim, bugün olsa o şerefsiz örgütlere karşı vatanımı, bayrağımı korumak için yine sokaklara çıkarak mücadelemi veririm." dedi.