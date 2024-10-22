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        Van'da gümrük kaçağı 290 cep telefonu ele geçirildi

        Van'ın Edremit ilçesinde gümrük kaçağı 290 cep telefonu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 18:39 Güncelleme: 22.10.2024 - 18:39
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        Van'da gümrük kaçağı 290 cep telefonu ele geçirildi
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        Van'ın Edremit ilçesinde gümrük kaçağı 290 cep telefonu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube görevlilerinin kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, tespit edilen otomobilde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 290 cep telefonu bulundu.

        Bir şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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