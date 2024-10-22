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        Çaldıran'da "Eğitim Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

        Van'ın Çaldıran ilçesinde "Eğitim Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 15:17 Güncelleme: 22.10.2024 - 15:17
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        Çaldıran'da "Eğitim Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
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        Van'ın Çaldıran ilçesinde "Eğitim Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

        Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Süleyman Bakan, okul ve öğrenci güvenliğinin önemine dikkati çekti.

        Okul servisleri, kantin, okul giriş ve çıkışlarında denetimlerin artırılmasını isteyen Bakan, "Eğitimde güvenli ve sağlıklı ortam oluşturalım. Aile eğitimleri, bağımlılıkla mücadelede rehberlik servisleri ve İçişleri Bakanlığımızın En İyi Narkotik Polisi Annedir Projesi ile annelerin eğitilmesine yardımcı olalım. Okul güvenlik kameralarının çalışıp çalışmadığına dikkat edelim, varsa eksikleri giderelim. Öğrencilerin okula devamında hassasiyet gösterelim." dedi.

        Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Çoban ve şube müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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