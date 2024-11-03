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        Van'da sis ve sağanak etkili oldu

        Van'da sis ve sağanak etkili oldu, trafikte sürücüler kontrollü ilerledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 13:44 Güncelleme: 03.11.2024 - 13:44
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        Van'da sis ve sağanak etkili oldu
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        Van'da sis ve sağanak etkili oldu, trafikte sürücüler kontrollü ilerledi.

        Kentte öğle saatlerinden bu yana devam eden sağanak ve sis, zaman zaman sürücülere zor anlar yaşattı.

        Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Sağanağın da etkili olduğu bölgede sürücüler, yolda kontrollü olarak ilerledi.

        Kentte, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ile polis ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yürüttü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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