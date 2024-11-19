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        Van'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Van'ın Çaldıran ilçesinde hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 21:29 Güncelleme: 19.11.2024 - 21:29
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        Van'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Van'ın Çaldıran ilçesinde hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, hakkında "yakın akrabayı öldürmek" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.H'nin yakalanması için 8 Kasım'da operasyon düzenlendi.

        İlçede belirlenen adrese yapılan operasyonda yakalanan F.H, işlemlerin ardından Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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