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        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 799 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 799 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 10:55 Güncelleme: 28.12.2024 - 10:55
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        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 799 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 799 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 162 mahalle ile 258 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

        Karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Van-Bahçesaray kara yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

        - Hakkari

        Kentte gece saatlerine kadar etkisini sürdüren kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi ve ulaşımı aksattı.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 51 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

        Karla mücadele ekipleri bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediye ekiplerinin gece boyunca çarşı merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme çalışması yürüttüğü kentte, karayolları ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda karla mücadele etti ve mahsur kalan sürücülere yardımcı oldu.

        Vatandaşlar ise damlarda ve iş yerlerinin önünde biriken kar yığınlarını temizledi.

        - Muş

        Muş merkez ve ilçelerinde etkili olan kar ulaşımda aksamalara yol açtı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte dünden bu yana etkili olan kardan dolayı merkez ve ilçelerde 163 köy yolunun kapandığını belirtti.

        Yentür, yolların açılması için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

        - Bitlis

        Bitlis'te etkili olan kardan dolayı 165 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kardan dolayı 165 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

        Kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattıklarını ifade eden Kurtkan, sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

        Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, vatandaşlar araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

        Kar nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        Belediye ile karayolları ekipleri cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürüttü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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