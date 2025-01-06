Van'da terör soruşturmaları kapsamında 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 30 Aralık 2024 - 5 Ocak 2025 arasında düzenlenen operasyonlarda 4 terör örgütü PKK/KCK ve 9 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı.