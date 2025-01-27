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        Van'da geçen hafta 181 kilo 357 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 181 kilo 357 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 15:30 Güncelleme: 27.01.2025 - 15:30
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        Van'da geçen hafta 181 kilo 357 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 181 kilo 357 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri sürüyor.

        Bu kapsamda, 20-26 Ocak'ta Başkale, Çaldıran ve Muradiye ilçesinde 13 operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda 111 kilo 807 gram sentetik uyuşturucu, 69 kilo 550 gram eroin ve 157 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Ekiplerce 13 şüpheli gözaltına alındı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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