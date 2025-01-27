Van'da geçen hafta 181 kilo 357 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 181 kilo 357 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 181 kilo 357 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri sürüyor.
Bu kapsamda, 20-26 Ocak'ta Başkale, Çaldıran ve Muradiye ilçesinde 13 operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 111 kilo 807 gram sentetik uyuşturucu, 69 kilo 550 gram eroin ve 157 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Ekiplerce 13 şüpheli gözaltına alındı.
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