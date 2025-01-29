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        Van'da bazı mezarlar tahrip edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 14:33 Güncelleme: 29.01.2025 - 14:47
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        Van'da bazı mezarlar tahrip edildi
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        VAN-Van'ın Tuşba ilçesinde Akköprü Mezarlığı'nda bulunan bazı mezarlar tahrip edildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne bağlı Akköprü Mezarlığı'nda birçok mezar taşı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi.

        Haber verilmesi üzerine mezarlığa gelen polis ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu.

        Belediye ekipleri de tahrip edilen mezarların onarılması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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