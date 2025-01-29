Van'da bazı mezarlar tahrip edildi

Belediye ekipleri de tahrip edilen mezarların onarılması için çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne bağlı Akköprü Mezarlığı'nda birçok mezar taşı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi.

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