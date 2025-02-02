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        Van'da okullar yarıyıl tatilinde yükümlülerin emeğiyle yenilendi

        ORHAN SAĞLAM - Van'da denetimli serbestlik tedbirlerinden yararlanan 15 yükümlü, yarıyıl tatilinde 6 okulun boya, badana, onarım ve temizlik çalışmalarını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 11:52 Güncelleme: 02.02.2025 - 11:52
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        Van'da okullar yarıyıl tatilinde yükümlülerin emeğiyle yenilendi
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        ORHAN SAĞLAM - Van'da denetimli serbestlik tedbirlerinden yararlanan 15 yükümlü, yarıyıl tatilinde 6 okulun boya, badana, onarım ve temizlik çalışmalarını yaptı.

        Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerin hem meslek öğrenerek topluma kazandırılması hem de kamu yararına çalışarak cezalarını tamamlamalarına yönelik projeler yürütüyor.

        Bu kapsamda Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, denetimli serbestlik tedbirlerinden faydalanan 15 yükümlü okullarda çalışmaya başladı.

        Yarıyıl tatili boyunca kentteki 6 okulda boya, badana, onarım ve temizlik çalışması yapan yükümlüler, okulları ikinci döneme hazır hale getirerek öğrencilere temiz ve ferah bir ortam oluşturdu.

        - "Çalışmalarla ciddi anlamda tasarruf sağlıyorlar"

        Okullarda yapılan çalışmaları denetleyen Van Denetimli Serbestlik Müdürü Erkan Çolak, AA muhabirine, yükümlülerin cezalarının bir kısmını günde 4 saat kamu hizmetinde çalışarak tamamladığını söyledi.

        Kentte 15 yükümlüyle kamu hizmeti çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Çolak, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan iş birliği kapsamında yarıyıl tatilinde okullarımızda çalışma başlattık. 6 okulumuzun boya, badana, temizlik ve tadilatını yaptık. Yükümlüler, kamu hizmetini yerine getirmeye devam ediyor. Topluma verdiği zararı kamu hizmetinde çalışarak ödemeye çalışıyor. Çocuklarının da okullarda eğitim aldığını düşünerek bu çalışmaları özveriyle yapmaya gayret ediyorlar." dedi.

        Çolak, etkinlik ve çalışmalarla yükümlülerin topluma adapte olmasını sağladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Yükümlüler, okullarımızda ve diğer kamusal alanlarımızda yapılan çalışmalarla ciddi anlamda tasarruf sağlıyor. Kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırma kararı verilen yükümlüler, hem yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışıyorlar hem de okullarımızın yarıyıl tatili sonrası eğitime hazır hale getirilmesini sağlıyorlar. Kurallara uyma becerisi, çalışma disiplini kazanması ve başkalarının haklarına saygı gösterilmesi esas alınarak yükümlülerin topluma yeniden kazandırılması amaçlanıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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