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        Vanlı öğrenciler ahşabı yakarak sanata dönüştürüyor

        ORHAN SAĞLAM - Van'da Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, resim atölyesinde aldıkları eğitimle unutulmaya yüz tutan ahşap yakma sanatını öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 12:09 Güncelleme: 08.02.2025 - 12:09
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        Vanlı öğrenciler ahşabı yakarak sanata dönüştürüyor
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        ORHAN SAĞLAM - Van'da Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, resim atölyesinde aldıkları eğitimle unutulmaya yüz tutan ahşap yakma sanatını öğreniyor.

        Okulun resim atölyesinde bir araya gelen öğrenciler, öğretmenlerinin desteğiyle becerilerini geliştirerek, ahşap yakma sanatıyla figürler çiziyor.

        Ahşap yüzeylere ince detaylarla manzara ve şehir temalarını işleyen öğrenciler, sanata dönüştürdükleri ürünlerle özgün tasarımlar ortaya çıkarıyor.

        Öğrenciler, uzun uğraşlar sonucu hazırladıkları eserleri, düzenledikleri sergilerle tanıtıyor.

        - "Öğrenciler bu derslere severek katılıyor"

        Resim öğretmeni Hamza Durgun, AA muhabirine, renkli ve farklı bir çalışma ortamında öğrencilerle eserler ürettiklerini söyledi.

        Öğrencilerin atölyede sanatın tekniklerini öğrendiğini belirten Durgun, "Çağdaş ve geleneksel Türk resim sanatlarını yaşatmaya çalışıyoruz. Bunun yanında zor ve uğraştırıcı olan ahşap yakma sanatını da icra ediyoruz. Öğrenciler bu derslere severek katılıyor. Çalışmalarımızı genelde manzara, figür ve şehirler teması üzerinde işliyoruz." dedi.

        Öğrencilerin isteklerine bağlı çalışma yaptıklarını anlatan Durgun, şunları kaydetti:

        "Öğrenciler yaptıkları eserleri hatıra amaçlı evlerine de götürüyor. Çalışmalarımızı sergilerle tanıtmaya çalışıyoruz. Öğrenciler ahşap yakma sanatına ilgi duyuyor. Haftada 2 saat resim dersimiz var. Öğrenciler yoğun geçen derslerden sonra atölyede dinlenip keyifli vakit geçiriyor. Gençlerimizi teknoloji bağımlılığından uzak tutup sanata yönlendirmeye çalışıyoruz. Hafta sonları da atölyeye gelen öğrencilerimiz oluyor."

        - "İleriki süreçlerde sanatımı devam ettirmek istiyorum"

        Öğrencilerden Melike Almalı, "Öğretmenimiz eşliğinde ahşap yakma sanatını öğreniyoruz. Hatalarımızı zamanla düzelterek kendimizi gelişiyoruz. Üniversite sınavına hazırlanıyorum ve stresli bir süreç geçiriyorum. Bu sanata yönelmek beni dinlendiriyor. Atölyeden sonra derslerime daha yoğun çalışabiliyorum." diye konuştu.

        Esmanur Turgut da üniversite sınavını kazandıktan sonra da ahşap yakma sanatıyla uğraşmaya devam edeceğini dile getirerek, "Stresimi sanatla uğraşarak atıyorum. Burada vaktin nasıl geçtiğini anlamıyoruz. İleriki süreçlerde sanatımı devam ettirmek istiyorum. Sosyal medya bağımlısı olmak istemiyorum, sanatla uğraşmak istiyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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