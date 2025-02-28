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        Vanlı besiciler hayvanları için çetin kış şartlarına göğüs geriyor

        NECMETTİN KARACA - Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde önemli yere sahip Van'da besiciler, çetin kış şartlarına ve bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 11:08 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:08
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        Vanlı besiciler hayvanları için çetin kış şartlarına göğüs geriyor
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        NECMETTİN KARACA - Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde önemli yere sahip Van'da besiciler, çetin kış şartlarına ve bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor.

        En önemli geçim kaynağının hayvancılık olduğu Çatak ve Erciş ilçelerinde besiciler, zorlu kış aylarında hayvanlarının bakımı ve beslenmeleri için büyük çaba sarf ediyor.

        Yazın yaylalarda otlattıkları hayvanlarına kış boyunca da ağıllarda bakan besiciler, günün ilk ışıklarıyla işe koyuluyor.

        Bazen sırtlarında bazen de kızaklarla taşıdıkları otları ezdikleri karın üzerine seren çiftçiler, ağılda beklettikleri hayvanlarını bu alana getirerek gün boyunca yemliyor.

        Kar kalınlığının yer yer bir metreyi geçtiği kırsalda gün boyunca hayvanlarına bakan besiciler, akşam saatlerinde koyunlarını yeniden ağıla götürüyor.

        Besiciler, dondurucu soğuklara rağmen gece de ağılları kontrol ederek, yeni doğan kuzuların annelerince emzirilmesini sağlıyor.

        - "Bizi en çok kar ve soğuklar zorluyor"

        Erciş ilçesinde besicilik yapan Aşağıgöze Mahallesi Muhtarı Savaş Bedir, AA muhabirine, bölgenin başlıca geçim kaynağının hayvancılık olduğunu söyledi.

        Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde Van'ın önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Bedir, şunları kaydetti:

        "Burada başlıca geçim kaynağı küçükbaş hayvancılıktır. Küçükbaş hayvancılık, bu bölgenin iklim şartlarına uyum sağlıyor. Kışın yaklaşık 6 ay ağıllarda besliyoruz, yazın da yaylalara çıkarıyoruz. Kışın ağır şartlarında hayvancılık yapmak çok zor. Soğuk havalarda beslemekte zorlanıyoruz. Bu yıl kar biraz geç yağdı. Aslında kar yağması bize moral oldu."

        Besici Cihat Bedir ise "Kışın hayvanlara 6 ay içeride bakıyoruz. Sabah erkenden kalkıp yemini veriyoruz. Bir yandan da soğuklarla mücadele ediyoruz. Mecburuz çünkü geçim kaynağımız hayvancılık. Kışın çok kar yağdığı için yollar kapanıyor ve şehirle ulaşımımız kesiliyor." dedi.

        Soğuklardan dolayı zaman zaman hayvanlarının hastalandığını belirten Bilgin Bedir de "Bizi en çok kar ve soğuklar zorluyor. Karın yağması bir yandan iyi. Yazın otlak verimi yüksek oluyor. Kışın sürekli hayvanların içindeyiz. Yeni doğan kuzuların annelerince emzirilmesini sağlıyoruz. Bunu yapmazsak kuzular açlıktan ölür." diye konuştu.

        Kışların uzun sürmesi nedeniyle yem bulmakta sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Mutlu Erdinç, "Cefa çekmesek sefa çekemeyiz. Bu nedenle hayvanlarımıza en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz. 600 civarında hayvanım var. Kışın zorluk yaşıyoruz çünkü yavrulama dönemi başlıyor. Kuzuların dünyaya gelmesiyle yükümüz artıyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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