Van, Muş ve Bitlis'te 123 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 123 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 85 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Muş

Muş'ta tipi nedeniyle kent genelinde 30 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, bazı yolların tipi nedeniyle sık sık kapandığını söyledi.

Köy yollarını açmak için ekiplerin sahada olduğunu belirten Yentür, acil durumlar için de bazı noktalarda ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.

- Bitlis

Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 8 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar kalınlığının 60 santimetre ölçüldüğü il merkezinde belediye ekipleri de kar temizliği yapıyor.

İş makineleriyle toplanan kar, kamyonlara yüklenerek şehir dışına çıkarılıyor.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, çalışmaların 40 araç ve 80 personelle yürütüldüğünü belirterek, "120 kilometre yol ağımızda kar temizleme çalışması yapıyoruz. Buzlanmalar için tuzlama ekibimiz çalışma yapıyor. Günlük 100 kamyon civarında kar taşıyoruz. Vatandaşlarımızın daha iyi hizmet almaları ve ulaşımda sıkıntı yaşamaması için 7/24 esasında çalışıyoruz." dedi.