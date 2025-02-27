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        Van'da İmralı mesajı meydanda dinlendi

        VAN'da, DEM Parti heyetinin İmralı ile 3'üncü görüşmesinin ardından yaptığı açıklama için, binlerce kişi Kent Meydanı'nda toplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 18:10 Güncelleme: 27.02.2025 - 18:15
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        Van'da İmralı mesajı meydanda dinlendi
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        VAN’da, DEM Parti heyetinin İmralı ile 3'üncü görüşmesinin ardından yaptığı açıklama için, binlerce kişi Kent Meydanı’nda toplandı. Kalabalık, Kürtçe ve Türkçe okunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajını dinledi.

        DEM Parti heyeti, bugün 3’üncü görüşmeyi gerçekleştirmek üzere İmralı Adası'na gitti. Heyette, ilk iki görüşmede yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk ve avukatlar da yer aldı. Heyet, görüşmenin ardından saat 17.00’de İstanbul Taksim'de bir otele gelerek açıklama yaptı.

        Van, Diyarbakır ve Mersin'de de açıklama öncesi DEM Parti il örgütleri tarafından partililerin meydanlara gelmesi çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı üzerine Van'da binlerce kişi kent meydanına geldi. DEM Parti heyetinin İmralı görüşmesi açıklaması LED ekranda kalabalığa canlı olarak izletilecekti, ancak İçişleri Bakanlığı'ndan izin çıkmayınca, ses yayın sistemi ile dinletildi. Kalabalık, Kalabalık, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajı okunurken, sesli dinledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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