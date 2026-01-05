Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 27 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 15:32 Güncelleme: 05.01.2026 - 15:32
        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 27 şüpheli gözaltına alındı
        Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 27 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, 28 Aralık 2025-3 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

