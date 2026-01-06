Van'da bir araçta 153 sentetik hap ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erçek Mahallesi'nde yol kontrolleri sırasında durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otomobilde 153 sentetik hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

